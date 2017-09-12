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Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

Girne’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere 7 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

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Girne’de orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın bazı bölgelere 7 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti, Girne – Karakum’da Çıralı Fırını karşısı, Ofton Sitesi ile Alsancak’ta Çıkartma Plajı’nın güneyinde, 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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