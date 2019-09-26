Girne’nin batısında yol isyanı: “Kandırıldık”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser: “Bizi rencide ettiler, duygularımızla oynadılar, mağdur ettiler, kandırıldık”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ: “Bizi bekletmesinler, oyalamasınlar, net takvim versinler”

Fehime ALASYA

Son yıllarda bölgede artan nüfusa bağlı olarak yetersiz kalan ve ‘çileye dönen’ Girne-Alsancak-Lapta yolu açmaza girdi.

Lapta, Alsancak başta olmak üzere bölge halkını ve turizmini olumsuz etkileyen Girne-Alsancak-Lapta yoluyla ilgili olarak kandırıldıklarını ifade eden Alsancak ve Lapta Belediyeleri, bölge trafiğinin adeta çileye dönüştüğünü belirterek, hükümeti suçladı.

Yıllardır bu yolun çift şerit olarak tamamlanması yönünde girişim yaptıklarını belirten bölge Belediye başkanları, kendilerine Türkiye ile imzalanan Mali Protokol’de projeye ilişkin kaynak ayrıldığı bilgisi verildiğini aktardı, ardından projenin protokolde yer almadığını gördüklerini belirterek, sitem etti.

Gerek bölge halkının, gerekse bu güzergâhı kullanan herkesin yıllardır mağdur olduğunu anlatan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, rencide edildiklerini, mağdur olduklarını ve kandırıldıklarını ifade etti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise bölge halkının psikolojisinin bozulduğunu dile getirerek artık oyalanmamak istemediklerini ifade etti.

Her iki belediye başkanı da istişare içine girip önümüzdeki günlerde nasıl bir eylem şeklinde bulunacaklarına karar vereceklerini dile getirdi.

Atakan “Takvim belli olduğunda detaylı açıklama yapacağız”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise çalışmalar bitip takvim belli olduğunda detaylı açıklama yapacaklarını belirtti.

Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda olan Tolga Atakan, YENİDÜZEN’e yaptığı kısa açıklamada, “Çalışmalarımız bitip takvim belli olduğunda detaylı açıklama yapacağız” demekle yetindi.

Üstel, Oktay’dan destek aldıklarını vurgulamıştı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise 22 Eylül tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, Girne-Alsancak-Lapta yoluyla ilgili olarak, turizmin kalbi olan bu bölgede yaşanan çilenin hoş bir durum olmadığını ifade etmiş, bu yolun çift şerit olarak tamamlanması yönünde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Fuat Oktay’dan destek aldıklarını ve projenin süratle ele alınacağını vurgulamıştı.

Yol kapatma eylemi yapılmıştı…

Hatırlanacağı üzere; Alsancak Belediyesi 12 Ocak 2018’de sabah saat 07.45'te, Lapta – Girne Anayolu üzerinde Yavuz Çıkarma Plajı önünde eylem yapmış, yolu trafiğe kapatmıştı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser yaptığı açıklamada, Alsancak, Lapta, Karşıyaka ve civar köylerin her gün kullandığı Lapta – Girne Anayolu’nun gerek yol güvenliği, gerekse trafik yoğunluğu sebebiyle halka eziyet haline geldiğini belirterek, halkın güvenlik ve refahının her şeyin önünde olduğu bilinciyle devlete seslerini duyurabilmek adına, Alsancak Belediyesi olarak ilgili güzergahta bulunan Yavuz Çıkarma Plajı önünde eylem kararı aldıklarını vurgulamıştı.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Bizi rencide ettiler, duygularımızla oynadılar, mağdur ettiler, kandırıldık”

Kendilerine önce Mali Protokol içinde projeye ilişkin kaynak ayrıldığı bilgisi verildiğini ardından projenin protokolde yer almadığını gördüklerini belirten Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, kandırıldıklarını, rencide edildiklerini, bölge halkının duygularıyla oynandığını ifade etti.

Yıllardır bu uğurda mücadele verdiklerini anlatan Ataser, projeyle ilgili birçok teknik sıkıntının da belediye olarak üstesinden gelindiğini belirterek, tek ihtiyaç olan maddi kaynağın devlet tarafından yaratılmadığını anlattı.

Ataser, şunları ifade etti:

“Son 2 yıldır bu yol konusunda büyük çaba harcıyoruz. Merkezi hükümetler gerekli ilgi ve alakayı göstermiyor. Gelmiş geçmiş tüm hükümetler aynı ilgisizliği gösterdi. Bölge halkı büyük sıkıntı yaşıyor. Vatandaşın hayatını çok etkiledi bu yol. Alsancak’tan Girne’ye 50 dakikada gidiyoruz. Çok büyük sıkıntı ama belediye de buna çözüm bulsun diye büyük bir çaba gösterdi. Son zamanlara bütçeyle ilgili bize mali protokol içinde var dediler ama imzalandıktan sonra dedik ki bu yolla ilgili hiçbir kalem yok. Neden diye serzenişte bulunduk. Bize ‘Türkiye’de anlattık ama çok onay görmedik’ dediler.

Biz yol için her çözümü bulduk, projeyi biz yaptık, projeyi yarattık, yerleştirdik. Geniş çaplı çözüm yarattık. 2011 yılında ilk ihale sürecinde yanlış uygulamalar yapılan yanlışlık oldu, bunun düzeltilmesi için de kaynak yarattık.

Benzinciye geri gidin dedik, duvarını yıkan, ağacını söken oldu, vatandaşımız da ne yapılması gerekiyorsa yaptı, hala uğraşır. Özellikle mali protokolde bizimle ilgili hiçbir şey yok, bizi rencide ettiler, duygularımızla oynadılar, mağdur ettiler, kandırıldık.

Ulaştırma bakanı, maliye aradı, kendi öz kaynaklarıyla belli bir kısma kadar yapacaklarını söylediler.

Birkaç gün daha bekleyip, Lapta belediye başkanı ile de konuşup şekil belirleyip ona göre hareket edeceğiz.”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Bizi bekletmesinler, oyalamasınlar, net takvim versinler”

Lapta, Alsancak, Girne güzergâhını yoğun olarak kullandıklarını ifade eden Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediyesi ile işbirliği içinde hareket edeceklerini belirterek, siyasilere YENİDÜZEN aracılığıyla çağrıda bulundu.

Çalışmalarla ilgili net bir takvim verilmesini ve bunun kamuoyu ile paylaşılmasını isteyen Aktuğ, artık bekletilmek istemediklerini belirtti.

Aktuğ, açıklamasında şunları belirtti:

“Hem giden hükümetten hem gelen hükümetten maalesef bir netice alamıyoruz. Eylem yapmış, birlikte hareket edeceğimizi duyurmuştuk. Bütçede yer alacak denildi ama protokolde yer alamadı. Bugünlerde yeniden Fırat Ataser ile konuyu değerlendirip gereken tepkiyi ortaya koyacağız. Halkımız çok mağdur, bu durum için her şeyi yapacağız. Artık bölge halkının psikolojisi bozuldu. 15 dakikalık yolu 1 saatten fazla gidiyorlar. Gelişen bölgeleriz, okullar, turizm bölgesi de, birçok faktör bu yoğunluğu etkiliyor. Bizi bekletmesinler, oyalamasınlar, net takvim versinler ve ne olacağı kamuoyuna anlatılsın. Altyapı ötelemesi gerek, asfaltlanma çalışmaları için maddi kaynak gerek. Bu işlemler Alsancak toprağında olsa da biz buna dahiliz çünkü bu yolu kullanan her 100 arabadan 75’i Lapta veya Karşıyaka insanıdır. Biz bu yüzden sonuna kadar Alsanacak Belediyesi ile hareket edeceğiz, bu işin peşini bırakmayacağız.”

LAPTA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ: Emre Efendi (As Başkan): “Turistler veya bölge halkı çile çekiyor, çileden öte eziyet çekiyor”

Sinem Kadrana (UBP Meclis Üyesi): “Artık sesimizi duysunlar, yeter, çok mağduruz”

Faik Akmandor (UBP Meclis Üyesi): “Öncelikli olarak yapılması gereken bir yoldur”

LAPTA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ:

Emre Efendi (As Başkan): “Turistler veya bölge halkı çile çekiyor, çileden öte eziyet çekiyor”

“Bu merkezi hükümetin ayıbıdır, ilgili bakanlığın ayıbıdır. Ciddi anlamada her gün o yolu kullanana turistler veya bölge halkı çile çekiyor, çileden öte eziyet çekiyor. 15 dakikalık yolu bir saatte gidiyorlar, sabah sinir, akşam eve dönerken yine sinirli ruh hali içinde halk trafikte seyrediyor. Ciddi anlamda bu ülkeyi yönetiyorlarsa bu sorunu derhal ortadan kaldırmalıdırlar. Sıkıntılar varsa bile devlet yöneticisi olarak gerekli yasal girişimler yapılmalı ve başlanıp bitirilmeli. Kabul edilebilir bir noktada değiliz ne yazık ki…”

Sinem Kadrana (UBP Meclis Üyesi): “Artık sesimizi duysunlar, yeter, çok mağduruz”

“Bu yolun çilesi bir kaos oldu. Günün her saati trafik çok fazla... Girne’ye ulaşmak, bölgeye gelmek eziyet oldu. Artık trafikte kavgalar başlıyor. Bölge halkının sabrı kalmadı. Bu konuda eylem de yaptık, kimse açıklama yapmadı. Belediye başkanları bunu sürekli dile getiriyor. İnsanlarımız çok büyük bir işkence çekiyor. Yine bir eylem olsa yine sonuç alamayacağız, farklı biz çözüm bulmamız gerek. Belki tam anlamıyla yol kesip ortalığı birbirine katarız da o zaman çözüme gidilir. Artık sesimizi duysunlar, yeter, çok mağduruz.”

Faik Akmandor (UBP Meclis Üyesi): “Öncelikli olarak yapılması gereken bir yoldur”

“Sürekli sıkıntı çekenler var, insanlar dile getiriliyor. Öncelikli olarak yapılması gereken bir yoldur. Bu yol yapılsa bölge halkı çok rahatlar. Ayrıca turistler de var, en yoğun bölgesidir. Turizm açısından da bu iyi bir itibar değil. Hem turizm hem de bölge halkının sabah-akşam çilesi sona erecek. İnsanlar evine 30 dakikada gidecekse 1 buçuk saatte gidiyorlar, sıkıntı çekiyorlar. Bir an önce bu yol yapılmalı.”

ALSANCAK BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ: Sonay Akgüney (As Başkan): “Günü gelecek, kandıracağız bakanım”

Koray Emirhoca (UBP Meclis Üyesi): “Artık çok sert girişimlerde bulunacağız”

Halit Ergören (CTP Meclis Üyesi): “Turizmi baltalıyoruz, bu açıklamalar artık inandırıcı değil”

ALSANCAK BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ:

Sonay Akgüney (As Başkan): “Günü gelecek, kandıracağız bakanım”

“İstimlaklar en büyük sorun dediler, onda belediye olarak yardımcı olun proje hazır dediler, insanlardan ne kadar yer alınacak hesaplanması lazım dediler, onu da hesapladık. Ama öğrendik ki proje diye hiçbir şey yok, kandırıldık. Günü gelecek kandıracağız bakanım.”

Koray Emirhoca (UBP Meclis Üyesi): “Artık çok sert girişimlerde bulunacağız”

“Biz bugüne dek hep olumlu düşündük. Bizi ters köşeye yatırdılar. Bize çok söz verdiler ama hala çözüm yok. Mali bütçeye dahi koyulmadık. Gayri resmi olarak bize bütçeye koyduklarını ifade ediyorlardı.

Bu süreci son bir yıldır çok yakından takip ettik, istimlak ve benzeri sıkıntıları belediye başkanıyla birlikte çözdük. Yarın yola başlanabilecek duruma getirdik, bölgede hiçbir sorun yok. Tek sıkıntımız bütçeydi. Artık çok sert girişimlerde bulunacağız. Ciddi anlamda eylemler yapacağız. Kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun bunu yapacağız. Tek sıkıntı yolun asfalt bütçesidir. Diğer tüm çalışmalar tamamlandı. Hükümet bunu bütçeye koysa, yarın işe başlanır ve kısa zamanda biter.”

Halit Ergören (CTP Meclis Üyesi): “Turizmi baltalıyoruz, bu açıklamalar artık inandırıcı değil”

“Özellikle sabah ve akşamüzeri trafik çok aksıyor. 10 dakikalım yolu 50 dakikada gidiyoruz. Bu büyük sorun 2016 yılından beridir devam ediyor. Halk bekliyor. İnsanlar usandı ve bıktı. Evinden işine veya evinden okuluna, trafik bir çile oldu. Okullar da açıldı, burası turizm bölgesi, trafik çok yoğun. Bu yol yapılsa trafik çok rahatlayacak, bu şart. Diğer yatırımlar durdurulmalı ve bu yol yapılmıyor. Burada turizmi baltalıyoruz. Bu yolun bir an önce yapılması şart. 2019 yılı sonuna kadar bir an önce başlanacak deniliyor ama bunu çok duyduk. 2019 bütçesinde bu para yoksa yapılmaz. Bu açıklamalar artık inandırıcı değil. Halk artık siyasilere inanmıyor.”