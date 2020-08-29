​​​​​​​Girne’nin batısı umudunu yola bağladı

Alsancak – Lapta anayolunda 2 Temmuz’da başlayan 13 km’lik çift şerit yol yapımında 1. Etap çalışmalarının sonuna gelindi. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, yolun tamamlanmasıyla bölgenin kalkınacağını söylüyor…

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Alsancak ve Lapta bölgesinde yaşayan yurttaşların yılladır ısrarlı talebi sonucunda 2 Temmuz 2020 tarihinde yapımına başlanan 13 km’lik Batı Çevre Yolu’nun 1. Etap çalışmaları devam ediyor.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunarak, yolun yıllardır bölge açısından büyük bir sorun olduğunu belirtti. İki başkan da, yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgenin daha da kalkınacağını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde çalışmaların olduğu bölgeyi yerinde inceleyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da 1. Etap çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu dile getirmişti.

2 Temmuz’da başlamıştı…

2 Temmuz’da yapımına başlanan 1. Etap çalışmaları kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı proje hakkında bilgiler vermişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, mevcut su, telefon, elektrik ve fiber optik altyapılarının ötelenmesi, etap boyunca mevcut dere, su akarı gibi yolu kesen noktaların son dönem yağış oranlarına göre boyutlandırılmış menfez geçişlerinin yapılması, yol aydınlatma altyapısının kurulumu ve oto korkuluk yapımı hayata geçirileceği bilgisi verilmişti.

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Bölgemiz hem ekonomik, hem sosyal açıdan rahatlayacak”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, yapım açısından olan yolun tamamlanmasıyla bölgenin kalkınacağını söyledi. Ataser; “Bölgedeki yol sorunu yıllardan beri yaşanılan bir sorundu. Bu yolun yapılması tüm bölgeyi gerek ekonomik, gerekse sosyal açıdan rahatlatacak. Biz bu projeyle uzun yıllardan beridir uğraşıyoruz. Tabii burada hükümetin de başarısı var, onların da bu konuda yaptıkları önemli işler. O yüzden onlara teşekkürü bir borç biliriz. Bunun yanında Lapta Belediyesi de uğraş verdi, onlara da teşekkür ederiz. Yolun yapımıyla birlikte kaldırım, altyapı ve aydınlatma da yapılacak. Biz de belediye olarak peyzaj ve temizlik kısmını üstleneceğiz. Uzun uğraşlar sonunda bölgemize değer verilmesi bizi mutlu etti, bölgemiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Yol, Lapta’daki oteller bölgesine kadar gitmeli”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da konu hakkında YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede yapım aşamasında olan çift şerit yolu konusunda iyi bir adım atıldığını ancak, ilerleyen zamanlarda bu yolun Lapta’da yer alan oteller bölgesine kadar gelmesi gerektiğini söyledi. Aktuğ açıklamasında; “Bu proje, Lapta ve Alsancak halkının yanında, bölgeye gelen turistleri de oldukça rahatlatacak olan bir proje. Yolun tamamlanmasıyla bölgemiz kalkınacak. İnsanlar yıllardır bu konuda çok mağduriyet yaşadı ve sonunda bunun önüne geçildi. Bu yol projesi iyi bir adım ama bana göre yeterli değil. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Lapta geleceğin merkezidir ve bu merkeze tek şeritten gitmek olmaz. O yüzden bu yolun Lapta’daki Oteller Bölgesi’ne kadar uzanması lazım. Bizler, iki belediye olarak her zaman birlikte hareket ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Tüm bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.