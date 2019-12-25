Girneliler huzur, güvenlik ve trafik sorununa çözüm istiyor

Devrim DEMİR

2020’ye sayılı günler kala Girne'deki yurttaş ve esnaf hazırlıklara başladı, yeni yılda huzur ve trafik sorununa çözüm istedi. Yeni yıl hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan esnaf umduğu satış rakamlarına ulaşamadığını söyledi. Çarşıdaki durgunluk esnafın umutlarını tüketmedi. Girne esnafı, yeni yıl alışverişlerinde umudunu hafta sonuna bağladı.

2019 yılının her yönden çok kötü bir yıl olarak bittiğini ifade eden Girneliler umutlarını 2020’ye sakladı.

Son 1 yılda kriminal olayların artış yaşandığı Girne’de, emlak sektörünün de ciddi şekilde sarsıldığını kaydeden vatandaşlar, alt yapının giderek kötüye gittiğine dikkati çekti.

Trafiğin Girne için kanayan bir yara olduğuna değinen vatandaş, günün her hangi bir saatinde yola çıkmanın tam bir eziyete dönüştüğünü ve yetkililerin bir çözüm üretmesi için harekete geçilmesini istedi.

Vitrinler renklendi

Esnaf yeni yıl nedeni ile güne özel pek çok ürünü de bünyesine dâhil etti. Ürünlerde yapılan hazırlıklar gibi vitrinlerde yeni yıla özel hazırlandı. Işıl ışıl ve rengârenk süslenen vitrinler, oldukça dikkat çekiyor.

Girneliler 2020’den umutlu…

Metin Ertan: “Trafik sorunun çözülmesini istiyorum”

“2019 yılı her yönden kötü bitiyor. Sadece kendin için değil, insanlık için zor bir yıldı. Ekonomi, psikolojik açıdan insanların sınandığı bir sene bitiyor. 2020 sadece huzuru getirsin ve kimse ağlamsın. Ölümlerin olmadığı bir yıl geçirmek istiyorum. Özellikle Girne’nin kanayan yarası trafik sorunu artık bir çözüme ulaştırılsın. Girne’de son bir yılda ciddi bir suç artışı ile karşı karşıya kaldık. Olayların 2020 yılında yaşanmamasını istiyorum. Yetkililerin Girne’ye daha bir özen göstersin. Betonlaşmaya artık dur diyen birileri olsun. Güvenlik önlemleri mutlaka arttırılmalı. Esnafa sahip çıkılsın, desteğe ihtiyacımız var. İnsanlık için gelecek yılın güzel olmasını dilerim.”

Ekrem Kanat: “İyi bir yıl olmasını istiyorum”

“2020 yılının daha zor bir yıl olacağını düşünüyorum. Piyasa Girne’de 2019 yılında çok kötü geçti. İşsizlik çok fazla artış gösterdi. Girne’nin alt yapısı iyiye gitmesi gerekirken, kötüye sürükleniyor. Umudum olmasını çok istiyorum 2020 senesi için. Trafiğe derhal ciddi bir çözüm üretilmeli birçok noktada yaşanılan ciddi sıkıntılar insanı çileden çıkarıyor. Dilerim gelecek sene daha güzel şeylerle yeni bir yılı karşılarız. “

Ali Kanat: “Alt yapı trafik çözüme ulaşsın”

“17 yaşındayım. İş hayatım yok, öğrenciyim ama 2020 için güzel dileklerim var. Girne’de yaşamayan burada olan trafiğin ne denli sıkıntılı olduğunu bilmez. Alt yapısı çok kötü olan Girne’de bir an önce trafiğe çözüm üretilmesini dilerim. 2020 senesinin geride kalan yıllara göre daha güzel geçmesini dilerim.”

Nükte Malçok: “2020’den beklentilerim var”

“2019 yılına selde kaybettiğimiz 4 gençle bir sıfır yenik başladık. Arka arkaya gelen ölümlü kazlar, artan kriminal olaylar baş gösteren ekonomik problemler. 2020 senesi gelirken bunların hiç birini yaşamak istemiyorum. Girne betonlaşıyor ve artık birileri buna dur demeli. Nefes alamıyoruz, yolda arabayla trafiğe çıkmak korkunç bir olay. Ekonomik olarak Girne kötü bir yıl geçirdi. 2020 yılında zorlukların aşılacağı bir yıl olmasını temenni ederim. Girne’de artık sadece gece hayatı var onun dışında esnafın hali hiç iyi değil, yetkililerin çözüm üretmesini temenni ederiz. Kimsenin gözyaşı dökmeyeceği, herkesin yüzünün güleceği bir yıl olmasını istiyorum.”

Burcu Ece Yılmaz: “Barış ve güvenli bir sene olsun”

“2019 yılında Kıbrıs’ta istemediğimiz, birçok şey yaşandı. Ekonomik olarak büyük çöküntünün yaşandığı 2019 yılında Girne her yönüyle nasibini aldı. Kriminal olaylar nedeniyle huzur ve güvenin azaldığı Girne gibi turistik bir kentte 2020 yılında sadece güzellikler yaşamak istiyoruz. Güven ve barışın olacağı bir sene olsun. Trafik için ciddi adımlar atılması gereken bir yıl gelsin ve artık alt yapı sorununa bir çare üretilsin. Olumlu gelişmelerin yaşanacağı, kimsenin ağlamayacağı bir sene olmasını dilerim.”

Girne’de vitrinler yeni yıla özel hazırlandı. Işıl ışıl süslenen vitrinler dikkat çekiyor

Girneliler kâbus haline gelen trafik çilesinin son bulması için 2020’de yetkililerin acil önlemler almasını istedi