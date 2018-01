GİRNELİ “PLANLAMA” İSTİYOR

Girne’deki bölge sakinleri içini YENİDÜZEN’e döktü, sıkıntısını anlattı… Özellikle trafik sorunu ve artan nüfusa işaret eden Girneliler, seçimden sonra oluşacak Hükümet ve Meclis’ten ŞEHİR PLANLAMASI istedi…

Fehime ALASYA

Öncelikli sorunlarını anlatan Girneliler, trafik sorunu ve artan nüfusa işaret ederek, seçimden sonra oluşacak Hükümet ve Meclis’ten ŞEHİR PLANLAMASI istedi…

Bölgedeki sorunları dile getiren Girne bölge sakinleri, oluşacak hükümetin ivedilikle ele alması gereken sorunları sıraladı. İhtiyaç ve talep doğrultusunda önceliklerin belirlenmesi ve derhal adım atılmasını talep etti.

Yeni oluşacak olan hükümet ve Meclis’in hemen kolları sıvaması gerektiğini anlatan Girneli vatandaşların, öncelikleri farklı olsa da dile getirdiği sorunlar aynıydı…

Trafik ve ulaşımdan bezmiş durumda olduğunu ifade eden Girne bölgesi sakinlerinin çözülmesi gereken öncelikli sorunları arasında ilk sırada trafik yer alırken, ardından çarpık yapılaşmanın önüne geçilebilmesi için ‘şehir planlaması’ olması gerektiği irdelendi.

Girne’deki trafikten dert yanan vatandaşların ise önceliği arasında ‘ulaşım’ da yer aldı.

‘Hangi sorunu düzeltmekle başlamaları gerek bilemiyorum’ diyerek derin düşüncelere dalan vatandaş, oldukça fazla soruna değindi, konuştukça konuştu…

“O koltukta oturanlar değişiyor”

“O koltukta oturanlar değişiyor, o yüzden sanırım ben de mevcut kurulu düzende o koltuğa otursam ben de hiçbir şeyi değiştiremeyeceğim, kendim değişeceğim” diyen vatandaş, her şeye rağmen umudunu yitirmeden, çözüm önerileri sunsa da oluşacak olan hükümet ve meclise güvensizlik belirtiyor.

“Hiçbir tutar yanımız kalmadı”

İşletmelerin zarar ettiğini anlatan bazı vatandaşlar, esnafın yatırım yapamadığından yakındı.

Daha ferah ve yaşanası bir ülke hayal eden vatandaş, asgari ücrete el atmaktan da geri kalmadı.

“Hiçbir tutar yanımız kalmadı” diyen vatandaşlar, sağlıktan eğitime, ulaşımdan çevreye, şeffaf bir nüfus sayımından kaldırımlara dek pek çok konuya parmak bastı. Ülkedeki sorunların çok fazla olduğunu savunarak çözüm önerileri sundu.

“Gelir-gider dengesi zora sokuyor”

Hayat pahalılığı konusuna da değinen Girneliler, gelirlerin Türk Lirası, giderlerin ise döviz olmasını da eleştirerek, bu konuya acil çözüm üretilmesini talep etti.

Asgari ücret ile yaşam sürmenin adeta imkânsız olduğunu ifade eden vatandaşlar, geçim sıkıntısının önlenmesi gerektiğini kaydetti.

VATANDAŞ NE SÖYLEDİ?

Murat Kara: “Ortak amaç ve çözüm önerisi şart”

“O koltukta oturanlar değişiyor, o yüzden sanırım ben de mevcut kurulu düzende koltuğa otursam ben de hiçbir şeyi değiştiremeyeceğim. Herkesin bir ortak amacı ve çözüm önerisi olmadıkça bu adadaki sorunlar çözülmez. İşletmecilerin masrafları çok, sürekli zarar ziyana yatırım yapıyoruz, işimizi bir adım öne taşıyacak güzellikler katamıyoruz.

Yeni gelecek olan siyasetçiler önce çevreden işe koyulmalı. Turistler bize gülüyor, bizi ayıplıyor, cennet gibi bir adada yaşadığımızı fakat sahip çıkmadığımızı söylüyor.

Eğitime çevreyi de dahil etmeliler, hem de her gün en az 5 dakika. İnanın bu bile yapılsa daha temiz bir çevreye sahip olur, daha duyarlı gençler yetiştiririz. Keşke yapabilseler…

Çevre ile birlikte ulaşım için de girişim yapmalılar, ihtiyaçlı pek çok noktaya otobüs durakları koyup, ağaçların yola sarkan dallarını sürekli temizlemeliler. Belediyeler de daha çok çalışır hale getirilmeli.”

Burak Küçükyılmaz: “Daha ferah ve rahat bir yaşam için hemen girişimlerde bulunmalılar”

“Ülkeyi kalkındırmak için, insanların daha ferah ve rahat bir şekilde yaşaması için hemen girişimlerde bulunmalılar. Düzgün çalışan bir kurum yok, Girne’deki trafik, ulaşım, bunun yanında otoparkların yetersiz olması, gibi pek çok sorun var, tüm bunlardan başlamalılar… Öncelikleri trafik olmalı, ardından şehir planlaması ve otopark sorunu…”

Erdinç Akün: “İlk olarak Kıbrıs sorununu çözmeliler”

“İlk olarak Kıbrıs sorununu çözmeliler çünkü bu sorun çözülmeden hiçbir şeyin düzeleceğine inanmıyorum… Doğru ve gerçek bir nüfus sayımı için işe başlamalı, buna göre planlama yapmalılar.

Bunun yanında ise talan edilen doğal çevreyi düzeltmek için çalışmalılar.”

Akın Atasever: “Hiçbir tutar yanımız kalmadı”

“Öncelikle trafik için girişimler yapmalı, ardından ulaşım ve sağlık sektörüne eğilmeliler… Bana göre en önemli sorun bunlardır. Arabamızı her hafta boyacıya yollarız, yollar delik deşik, çukurlara düşmekten tampon kırılıyor…

Bir sürü sorun var, nereden başlayacaklarını bilemiyorum ama bana göre yollar çok acil. Üstelik ülkede kaldırım yok, yürüyüş yolu yok, hiçbir tutar yanımız kalmadı.”

Mehmet Tatlıdil: “O kadar çok sorun var ki nereden başlayacaklarını şaşıracaklar”

“Bence en önemli sorun eğitimdir, bence eğitimden başlamalılar. O kadar çok sorun var ki nereden başlayacaklarını şaşıracaklar. Hayat pahalılığı çok fazla, dengesiz fiyatlarımız turistleri itiyor. Tüm bunların önüne geçmeliler”

Zeki Soyatlı: “Her şey sorun, her şey önemli, her şey öncelikli…”

“Eski siyasetçiler düzenden koparılmalı. Bunun için de halka da görev düşüyor. Bu düzeni değişmek için her şeyi yapmalılar, çünkü mevcut düzenle hiçbir yere gidemeyiz. Trafik, sağlık, eğitim, önemsiz ne kaldı ki, her şey sorun, her şey önemli, her şey öncelikli…”

Cahit Pençe: “Girne’de çözülmesi gereken en önemli ve ilk sorun trafiktir”

“Ülkede doğru işleyiş kalmadı, her şey sorun, her şey dert oldu. Kökten bir değişiklik olursa o zaman düzelebilir. Girne’de çözülmesi gereken en önemli ve ilk sorun trafiktir. Bu konu bir an önce çözülmeli…”

Önal Aktolga: “Sürekli göç alıyoruz, işsizler ordusu yaratıyoruz”

“Ülkedeki her şey sorun ama önce trafik ve ulaşımı ele almalılar. Şehir içine girilmez oldu.

Nüfus fazla, yollar yetersiz… Ülkede ara eleman, kalifiye eleman yok, sürekli göç alıyoruz, çok fazla üniversite mezunu veriyoruz işsizler ordusu yaratıyoruz. Tüm bunların önüne geçmeliler”

Sevda Piroğlu: “Bu yükün altından kalkamıyoruz”

“Hemen işsizlik ve dövize el atmalılar, Türk Lirası kazanıyoruz ama döviz ödüyoruz, bu yükün altından kalkamıyoruz. Maddi sıkıntıların önüne geçmeliler. Asgari ücret ile geçinmek çok zor…”

Muhsin Dayan: “İnsanların daha ferah ve rahat yaşaması için elimden geleni yapardım”

“İlk işleri yolsuzluğu çözmek olmalı. Ardından insan haklarına saygı için daha çok çalışmalılar. Eğitimden, sağlığa pek çok sorun var, her alan sorunlar yumağı… İnsanların daha ferah ve rahat yaşaması için ellerinden geleni yapmalılar.”