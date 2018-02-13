Girne’den sürprize yer yok: 84-78

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 10’uncu haftasında Girne Üniversitesi konuk ettiği Girne Amerikan Üniversitesi’ni 84-78 mağlup ederek iki maç aradan sonra galip geldi. Bu sonuçla Girne Üniversitesi puanını 14 yaparak Play-off şansını devam ettirirken, GAÜ 11 puanda kaldı.

Smith’ten 34, Lane’den 40 sayı

14-21, 40-32, 65-50 ve 84-78’lik periyotlarla tamamlanan karşılaşmada Girne Üniversitesi adına 10 oyuncu skora katkı yaptı. Girne Üniversitesi’nde 34 sayı kaydeden Willie Clayton takımının en skorer ismi oldu. GAÜ’de ise 5 isim skora katkı yaparken Kimani Lane’in 40 sayılık performansı takımı için yeterli olmadı.

SALON: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Ülviye Beşe, Deniz Orhunöz, Burak Pehlivan

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Benon Selengin (5), Jordan Bedford (9), Mert Güçer (6), Hüseyin Çağsın (6), Hamit Çeliktaşlılar (4), Fehmi İpar (3), Xavier Smith (34), Ferit Narçın, Batu Aybars, Osman Barışsever (5), Willie Clayton (4), Günay Ertopaloğlu (8)

GAÜ: Batuhan Tüzmen (3), Mehmet Tekyıl, Kutay Fidansoy, Kimani Lane (40), Gordan Glomazic (9), İbrahim Cansız, Alpay Şerbetçioğlu (7), Uraz Şentürk, Berk Karabetça, Arif İleli (5), Emre Çetinaslan

PERİYOTLAR: 14-21, 40-32 (26-11), 65-50 (25-18), 84-78 (19-28)