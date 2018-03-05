GİRNE'DEN LEFKOŞA'YA AMBULANS NASIL GİDECEK?
Çok tuhaf işler yapılıyor. İnsanın çıldırması işten değil.
Lefkoşa-Girne anayolunda başlatılan 'tamirat' çalışması tam da bu türden bir icraat.
Eski hükümet döneminde çıkılan ve geçen ay sonlarına doğru başlayan, Girne alt ve üst geçidinden başlayıp St Hilarion kavşağına uzanan projenin amacını anlamak mümkün belki, fakat alternatif yaratılmadan yol kapatmayı kimse izah edemez.
Tek gidiş-tek gelişe mahkum edilen araçlar her gün, özellikle iş ve okul
saatlerinde perişan oluyor. İnsanlar zaman kaybediyor, para kaybediyor,
işini kaybediyor.
Ama bunlardan da önemlisi, insanlar sırf bu plansızlık yüzünden canını
kaybedecek.
Çünkü Girne'den Lefkoşa'ya ambulansla hasta yahut yaralı taşınması mümkün değil.
* * *
Lefkoşa-Gİrne istikametinde şimdi tek şeride indirilen yolun solunda biraz
boşluk olduğundan araçların kenara çekilmesi zor da olsa mümkün. Lakin
Girne-Lefkoşa istikametinde şoförler ağızlarıyla kuş tutsalar da yarım
metre bile yer açamazlar.
Bırakın yolda olası bir kazayı, araç arızasını... Böyle hallerde trafik
tamamen duruyor zaten.
Ama diğer durumda da milim milim ilerlenebiliyor yolda.
İşe ya da okula zamanında varabilmek için yola kaçta çıkmak gerektiğini
kimse tahmin edemiyor.
Mesela cumartesi sabahı 9:00'daki programa yetişebilmek için, bir
geceliğine kaldığım Çatalköy'den sabah 6:50'de yola koyuldum. Tatil gününe
denk geldiğinden olmalı yollar boştu, 25 dakikada Lefkoşa Sanayi
Bölgesi'ne vardım.
Ama hafta içi hele sabah ve akşam üzerileri o yolu kullanmak gerçekten
akıl işi değil.
Akıl işi değil de, evi ya da işi veya okulu nedeniyle Girne-Lefkoşa
arasında gidip gelmekten başka şansı olmayanların şansı yok.
* * *
Çok merak ediyorum. Birçok insan da merak ediyor. Şu an tamire alınan yol,
'memleketin en kötü' yolu muydu ki bu kadar aceleye getirildi?
Asla değildi!
Peki, proje bittiğinde Girne çemberi-St Hilarion kavşağı arasındaki şerit
sayısı artacak mı?
Hayır, yine iki şerit olacak!
Şimdi Girne-Lefkoşa hattındaki kısım 3 aylığına kapatıldı. Peki bir
sonraki aşamada bir 3 ay da Lefkoşa-Girne tarafı mı kapatılacak?
Para bulunursa evet!
Ne güzel...
Bunun anlamı, bu tür projelerin ülke ve toplum gerçeklerine uygun olmadan
hazırlandığıdır.
Kim, nasıl ve hangi akılla bu projeye onay verdiyse, bilsin ki o yolu
kullananlar her gün kendilerini anmaktadır(!)
* * *
Göreve yeni gelen hükümet projeyi kucağında buldu. Gerek berbat durumdaki
Değirmenlik dağ yolu, gerekse tamire alınmış Girne-Lefkoşa anayolu ile
ilgili alelacele, biraz da panik halinde alınan kararlar var. Bunlar
sorunu çözmeye yetmez.
Projenin zamanından önce tamamlanması için bir adım atılabilir mi,
mühendislik bakımından bu mümkün mü, bilmiyorum.
Ancak Girne-Lefkoşa arasında seyahat etmeyi işkenceye çeviren bu durum
sürdürülemez.
Bazı radikal tedbirler gündeme gelebilir.
Girne-Lefkoşa arasında gidip gelmek zorunda olan insanları mağdur etmeye
kimsenin, ama özellikle de devletin hakkı yoktur.
Hele Girne'deki yetersiz hastaneden Lefkoşa'ya götürülmesi gereken hasta
ve yaralıların yolda kaybedilme ihtimalini artıran bu duruma çare üretmek
şarttır.
Lütfen başımıza bir olay gelmesini beklemeden bulalım o çareyi...