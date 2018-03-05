GİRNE'DEN LEFKOŞA'YA AMBULANS NASIL GİDECEK?

Çok tuhaf işler yapılıyor. İnsanın çıldırması işten değil.

Lefkoşa-Girne anayolunda başlatılan 'tamirat' çalışması tam da bu türden bir icraat.

Eski hükümet döneminde çıkılan ve geçen ay sonlarına doğru başlayan, Girne alt ve üst geçidinden başlayıp St Hilarion kavşağına uzanan projenin amacını anlamak mümkün belki, fakat alternatif yaratılmadan yol kapatmayı kimse izah edemez.

Tek gidiş-tek gelişe mahkum edilen araçlar her gün, özellikle iş ve okul

saatlerinde perişan oluyor. İnsanlar zaman kaybediyor, para kaybediyor,

işini kaybediyor.

Ama bunlardan da önemlisi, insanlar sırf bu plansızlık yüzünden canını

kaybedecek.

Çünkü Girne'den Lefkoşa'ya ambulansla hasta yahut yaralı taşınması mümkün değil.

* * *

Lefkoşa-Gİrne istikametinde şimdi tek şeride indirilen yolun solunda biraz

boşluk olduğundan araçların kenara çekilmesi zor da olsa mümkün. Lakin

Girne-Lefkoşa istikametinde şoförler ağızlarıyla kuş tutsalar da yarım

metre bile yer açamazlar.

Bırakın yolda olası bir kazayı, araç arızasını... Böyle hallerde trafik

tamamen duruyor zaten.

Ama diğer durumda da milim milim ilerlenebiliyor yolda.

İşe ya da okula zamanında varabilmek için yola kaçta çıkmak gerektiğini

kimse tahmin edemiyor.

Mesela cumartesi sabahı 9:00'daki programa yetişebilmek için, bir

geceliğine kaldığım Çatalköy'den sabah 6:50'de yola koyuldum. Tatil gününe

denk geldiğinden olmalı yollar boştu, 25 dakikada Lefkoşa Sanayi

Bölgesi'ne vardım.

Ama hafta içi hele sabah ve akşam üzerileri o yolu kullanmak gerçekten

akıl işi değil.

Akıl işi değil de, evi ya da işi veya okulu nedeniyle Girne-Lefkoşa

arasında gidip gelmekten başka şansı olmayanların şansı yok.

* * *

Çok merak ediyorum. Birçok insan da merak ediyor. Şu an tamire alınan yol,

'memleketin en kötü' yolu muydu ki bu kadar aceleye getirildi?

Asla değildi!

Peki, proje bittiğinde Girne çemberi-St Hilarion kavşağı arasındaki şerit

sayısı artacak mı?

Hayır, yine iki şerit olacak!

Şimdi Girne-Lefkoşa hattındaki kısım 3 aylığına kapatıldı. Peki bir

sonraki aşamada bir 3 ay da Lefkoşa-Girne tarafı mı kapatılacak?

Para bulunursa evet!

Ne güzel...

Bunun anlamı, bu tür projelerin ülke ve toplum gerçeklerine uygun olmadan

hazırlandığıdır.

Kim, nasıl ve hangi akılla bu projeye onay verdiyse, bilsin ki o yolu

kullananlar her gün kendilerini anmaktadır(!)



* * *



Göreve yeni gelen hükümet projeyi kucağında buldu. Gerek berbat durumdaki

Değirmenlik dağ yolu, gerekse tamire alınmış Girne-Lefkoşa anayolu ile

ilgili alelacele, biraz da panik halinde alınan kararlar var. Bunlar

sorunu çözmeye yetmez.

Projenin zamanından önce tamamlanması için bir adım atılabilir mi,

mühendislik bakımından bu mümkün mü, bilmiyorum.

Ancak Girne-Lefkoşa arasında seyahat etmeyi işkenceye çeviren bu durum

sürdürülemez.

Bazı radikal tedbirler gündeme gelebilir.

Girne-Lefkoşa arasında gidip gelmek zorunda olan insanları mağdur etmeye

kimsenin, ama özellikle de devletin hakkı yoktur.

Hele Girne'deki yetersiz hastaneden Lefkoşa'ya götürülmesi gereken hasta

ve yaralıların yolda kaybedilme ihtimalini artıran bu duruma çare üretmek

şarttır.

Lütfen başımıza bir olay gelmesini beklemeden bulalım o çareyi...