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22 Aralık 2016
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Girne'den felaket görüntüleri
Girne'den felaket görüntüleri
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Girne Limanı'ndaki deniz feneri dalgaları teslim oldu