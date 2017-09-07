Girne’deki morg için Türkiye’den parça bekleniyor

Didem MENTEŞ

YENİDÜZEN’e bilgi veren Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr Salih Beyoğlu, teknisyenden aldığı bilgiye göre motora takılması için Türkiye’den parça siparişi verildiğini, parçanın henüz gelmediğini belirterek, sorunun devam ettiğini açıkladı

Girne Dr Akçiçek Hastanesi morgunun arıza yapan motor ve kompresörü bir hafta geçmesine rağmen halen tamir edilemedi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr Salih Beyoğlu, teknisyenden aldığı bilgiye göre motora takılması için Türkiye’den parça siparişi verildiğini, parçanın henüz gelmediğini belirterek, arızanın henüz giderilmediğini açıkladı.

“Arıza devam ediyor”

Bu bir iki gün içerisinde parçanın gelmesini beklediklerini aktaran Beyoğlu, parçanın gelip uyması halinde arızanın giderileceğini ifade etti. Beyoğlu, motor ve kompresörde yaşanan sorunun devam ettiğini söyledi. Salih Beyoğlu, arıza giderilene kadar morga yakınlarını koymak isteyen vatandaşlara da yardımcı olarak, Lefkoşa Hastanesi morguna yönlendirdiklerini ifade etti.

Mirata’nın cesedi çürüyünce anlaşılmıştı!

Hatırlanacağı üzere 30 Ağustos’da morgun motorları bozulmuş, tanınmış diş hekimlerinden Erdoğan Mirata’nın cesedi çürümüştü.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği kurucu üyelerinden Mirata’nın cesedinin çürüdüğü, belediye ekipleri ve ailenin morga gitmesiyle ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanlığı, yaşanan olay karşısında Mirata’nın ailesinden özür dilemişti.