Girne’deki kazılarda “kayıp” kalıntılarına ulaşıldı…

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Okurlarımız bölgede bir toplu mezar bulunduğu hakkında dokuz yıl önce, Haziran 2008’de bize bilgi vermiş ve biz de bu bilgileri okurlarımız ve Kayıplar Komitesi yetkilileriyle paylaşmıştık…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk üye ofisinden aldığımız bilgilere göre, Girne’de Avrasya oteli civarında bir süreden beridir yürütülmekte olan kazılarda bazı “kayıp” kalıntılarına ulaşıldı.

Bu alana bazı “kayıp” Kıbrıslırumlar’ın gömüldüğüne ilişkin okur ihbarlarımıza yaklaşık on yıl önce bu sayfalarda yer vermiştik…

Girne’deki kazılara devam edilirken, Kayıplar Komitesi’nin kazı ekibinin otelin doğusunda dere yatağına yakın bir yerde kalıntılara rastladığı, bunların insan kemiği olduğunun yapılan incelemelerde anlaşıldığı ve kazılar ilerledikçe buraya kaç “kayıp” şahsın gömülmüş olduğunun anlaşılacağı belirtiliyor.

6 Haziran 2008’de bu sayfalarda bir okur ihbarına yer vermiştik… Okurumuz “Eski Avrasya Oteli’nin arkasında toplu mezar vardı...” diyordu ancak başka okurlarımız da bu alana bazı “kayıplar”ın gömülmüş olduğu yönünde çeşitli ihbarlarda bulunmuşlar ve biz de bu bilgileri hem okurlarımızla, hem de Kayıplar Komitesi yetkilileriyle paylaşmıştık.

Kayıplar Komitesi’nin diğer kazıları Gönyeli’de, Mia Milya’da (Haspolat) eski bir fabrika yanında, Gökhan (Voni) askeri kampında devam ederken, iki kazı ekibi de Siskilip’te (Akçiçek) iki ayrı noktada kazı yürütüyor. Aymarina (Gürpınar) yakınlarında ve Bozdağ’da da (piknik alanı üstünde) kazılar sürdürülürken, Kıbrıs’ın güneyinde Leymosun yakınlarında Alassa’da kazılar sürüyor.

Kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

7 HAZİRAN 2008’DE NELER YAZMIŞTIK?

7 Haziran 2008’de yani bundan tam dokuz yıl önce bu sayfalarda şöyle yazmıştık:

*** Okurlarımız bildiklerini paylaşmaya devam ediyor...

“Eski Avrasya Oteli’nin arkasında toplu mezar vardı...”

Bir okurumuz bize bir mektup yazarak eski Avrasya Oteli’nin arkasında bir toplu mezar bulunduğunu anlattı.

Okurumuzun mektubu şöyle:

“Sayın Sevgül Uludağ,

YENİDÜZEN gazetesinde yayınlamakta olduğunuz “Anlatılmamış Öyküler” yazı dizisini severek ve merakla takip etmekteyim. Ayrıca “İncisini Kaybeden İstiridyeler” adlı kitabınızı da severek ve ilgiyle okudum. Bu “kayıplar” konusu başlı başına bir problem. Sanırım bunca yıldır kimse cesaret edip de bu sizin yaptığınız gibi bir çalışma yapmamıştır. Sizi gerçekten tebrik ederim.

İki yıl kadar önce vefat eden bir yakınım bana 1974 sonrası bir gün şiro ile çalışırken aldığı toprak içinde insan cesedi olduğunu gördüğünü, kazmaya devam edince 7-8 kişinin (Rum) cesedini bulduğunu (çocuk, büyük) anlatmıştı.

İş sahibi ise o cesetleri kendisine tekrar toprağa göm dediği için aynı şekilde gömdüğünü anlatmıştı.

Bana tarif edilen yer, eski AVRASYA HOTEL’in arka tarafıdır ancak kesin olarak bir yer söylememiştir. 1974 ve hemen sonrasında kamyonculuk veya şiroculuk yapan kişilerin böyle konularda size yardımcı olabileceği inancındayım.

Size daha fazla yardımcı olmak isterdim ancak bildiklerim sadece bu kadar. Siz biraz araştırma yaparsanız, daha fazla bilgi bulabilirsiniz diye düşünüyorum.

Size çalışmalarınızda, tüm Kayıplar Komitesi üye ve çalışanlarına gösterdikleri yoğun girişim ve kazılarda başarılar dilerim.”

Konuyla ilgili olarak yaptığımız araştırmada, eski Avrasya Oteli’nin arkasında bir kısım arsaların açılmış olduğunu, okurumuzun vermiş olduğu bu bilginin o arsaların açıldığı döneme rastlayabileceğini öğrendik. Konuyla ilgili olarak Girne yöresinde 1974’ten bu yana faaliyet gösteren ve dozercilikle uğraş veren çeşitli şirketleri de arayarak bilgi istedik.

Konuyla ilgili olarak bilgi sahibi olan bir okurumuz bize şunları anlattı:

“O dönem Ciklos mevkiinde mücahitlik yapan bir arkadaşım bana Ciklos yöresinde “ateş” emri verildiğinde bir baba ve bir oğulu vurarak öldürdüğünü, önce çocuğu, sonra da babasını vurduğunu anlatmıştı. O günlerde yani 1974’teki savaşta Ciklos mevkii, Kıbrıslırumlar’ın ölüleri ile dolu idi. Eski Avrasya Oteli, bu mevkiden çok fazla uzakta değildir. Ciklos mevkiinde savaşta ölen insanların nereye gömüldüğünü bilen bir okurunuz belki de çıkabilir...”

Konuyla ilgili olarak bilgi sahibi olan okurlarımızdan isimli veya isimsiz olarak 0542 853 8436 numaralı telefondan beni veya 22-84590 numaralı telefondan Kayıplar Komitesi yetkilisi Ahmet Erdengiz’i aramalarını rica ediyorum…”

(YENİDÜZEN – Kıbrıs: Anlatılmamış Öyküler… Sevgül Uludağ – 7 Haziran 2008).