GİRNE’DEKİ 2 KG’A YAKIN UYUŞTURUCU MESELESİ

Didem MENTEŞ

Girne bölgesinde 3 Şubat’ta gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 1 kilo 689 gram hintkeneviri ve 70 gram kokain türü maddelerle ilgili tutuklu bulunan zanlılar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar U.S, M.M.A, K.N.M, C.T.Y, E.E, B.Z ve H.Ö. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi’nde dün yapılan teminat duruşmasında; B.Z., C.T.Y., U.S. ve H.Ö. teminata bağlanırken, zanlılar M.M., K.N.M. ve E.E.’nin avukatları tutuklu yargılanmaya itiraz etmesi nedeniyle, zanlılar 1 gün daha ek tutukluluk alarak, bugün duruşma yapılması kararlaştırıldı.

Meseleyle bağlantılı olarak 7 zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına davada savcı Mustafa Atakara ve zanlıların avukatları mahkemede hazır bulundu. Savcı Atakara, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz’i mahkemeye tanık olarak dinletti. Polis memuru Ramiz, mahkemede yeminli şahadet vererek olayla ilgili bulguları anlattı.

Soruşturma tamamlandı

Ramiz, zanlılar B.Z., C.T.Y., U.S. ve H.Ö. aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlılardan B.Z., U.S., C.T.Y’nin benzer suçlardan askıda bekleyen davaları olduğuna da vurguladı. Ayrıca zanlı H.Ö’nün ise aleyhindeki davalara ret cevabı verdiğini de aktaran Ramiz, zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Polis memurunun talebine binaen benzer suçlardan askıda davaları bulunan M.M.A., K.N.M. ve E.E’nin avukatları, zanlıların tutuklu yargılanmalarına itirazda bulundu. Avukatlar, zanlıların tutuksuz yargılanmaları için duruşma yapılması talebini mahkemeye beyan etti.

3 kişi teminatla serbest

Yargıç Mesut Mesutoğlu ise huzurunda yapılan beyanları değerlendirerek, zanlıları teminata bağladı. Yargıç, zanlı B.Z.’nin KKTC vatandaşı 2 kişinin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve 100 bin TL’lik şahsi kefalet imzalamasına direktif verdi. Zanlı U.S’nin ise 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 kişinin 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve 100 bin TL şahsi kefalet imzalamasına emir veren Yargıç, zanlı H.Ö’nün de 25 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kişinin imzalayacağı 100’er bin TL’lik kefalet senedi ve 100 TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamasını şart koydu. Yargıç, ayrıca bu zanlıların yurt dışına çıkışlarını da yasaklayarak, tüm seyahat ve pasaport belgelerini de polise teslim etmelerine direktif verdi.

Bir kişi cezaevine gönderildi

Yargıç Mesutoğlu, zanlı C.T.Y.’ın ise benzer sabıkları olduğuna vurgu yaparak, davaları görüşülünceye dek 3 ayı aşmayan bir süre Merkezi Cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mesut Mesutoğlu, zanlılar M.M.A., K.N.M. ve E.E ile ilgi olarak duruşma yapılması 1’er gün ek tutukluluk vererek, oturumu bugüne erteledi.