Girne’de zirve mücadelesi

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de ilk devrenin son haftasında Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya karşı karşıya geliyor. Cuma akşamı, Mete Adanır Stadı’nda oynanacak zorlu maç öncesinde hem Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, hem de GAÜ Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

Oshan: “Devreyi iyi yerde bitirmek istiyoruz”

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, bu zorlu karşılaşma öncesinde Lefke deplasmanından 3 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Artık bu maçın geride kaldığını aktaran deneyimli teknik adam, Cuma akşamı devrenin en zor maçlarından birine çıkacaklarını ifade etti. Caner Oshan; “Devrenin son haftasındayız, şu ana kadar 27 puan toplamayı başardık, 3’üncü sıradayız ancak, şu anda zirvedeki takımların hepsi de aynı puanda. Bizim amacımız bu zor maçı kazanıp, zirveden kopmamak. GAÜ Çetinkaya, bizden daha tecrübeli bir takım, bunun bilincindeyiz. Unutulmaması gereken bir şey var ki, biz de bu sezon zirve mücadelesi veren takımlara karşı iyi oyun oynadık. Yeni yıl öncesinde kazanıp, taraftarlarımızı üzmeyeceğiz” dedi.

Altay: “Zor bir maç olacağının bilincindeyiz”

GAÜ Çetinkaya teknik patronu Turan Altay ise yaptığı değerlendirmede, Doğan Türk Birliği’nin genç ve diri bir takımdan oluştuğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, bu karşılaşma öncesinde Küçük Kaymaklı gibi iyi bir takıma karşı galibiyet aldıklarını hatırlatarak, Doğan Türk Birliği maçında da kazanmak için sahada mücadele vereceklerini ifade etti. Turan Altay; “Küçük Kaymaklı karşısında iyi bir netice aldık ancak artık bu maçı unutup, Doğan Türk Birliği maçına kenetlenmiş durumdayız. Hafta başından itibaren çalışmalarımıza başladık. Doğan Türk Birliği, bu ligin genç ve diri ekiplerinden biri, bunun bilincindeyiz. Onların da bu sezon şampiyonluk hedefleri var. Cuma akşamı iki takımı da zor bir karşılaşma bekliyor. Biz, bu maçta kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zevkli bir karşılaşma olmasını temenni ederim” dedi.

Doğan’dan Ahmet Coşkun girişimi…

Teknik direktör Caner Oshan, geçtiğimiz hafta Lefke karşılaşmasında futbolcuları Ahmet Coşkun’un sarı kart görmediğini ancak kayıtlara karşılaşmada sarı kart görmüş gibi geçtiğini iddia etti. Tecrübeli teknik adam, bir yanlışlık olduğuna vurgu yaparak, yayıncı kuruluştan maç görüntülerini alacaklarını ve konu hakkında federasyona girişimde bulunacaklarını ifade etti. Coşkun’un Lefke maçında sarı kart gördüğü tespit edilirse, oyuncu GAÜ Çetinkaya maçında sarı kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyecek.

Öte yandan, GAÜ Çetinkaya’da ise Hüseyin Kayalılar sarı kart cezalısı olması sebebiyle bu zor karşılaşmada forma giyemeyecek.

Geçen sezon bir maçı Çetinkaya, bir maçı da Doğan Türk Birliği kazandı

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon oynanan iki maçın biri GAÜ Çetinkaya, biri de Doğan Türk Birliği üstünlüğüyle sona ermişti. Ligin 4’üncü haftasında Girne’de oynanan maçı Doğan Türk Birliği 1-0, ligin 19’uncu haftasında ise Lefkoşa’da oynanan karşılaşmayı ise GAÜ Çetinkaya 2-1’lik skorla kazanmıştı.