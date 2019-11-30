Girne’de yol yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

Girne’de Arapköy’de Atatürk caddesi üzerinde yol yüzünden kavga eden Y.K., kardeşi S.K., ve B.D., dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, zanlı Y.K.’nin kavga, tecavüzi alet taşıma, itale-i lisan ve rahatsızlık, zanlı S.K.’nin kavga, tecavüzi alet taşıma ve itale-i lisan ve zanlı B.D.’nin yaralama, tecavüzi alet taşıma ve rahatsızlık suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Ömer Yavuz, 27 Kasım saat 18.00 sıralarında inşaatçı olan Y.K.’nin aralarında dar yolda geçiş yüzünden çıkan kavgada B.D.’ye hakaret ettiğini belirtti.

Polis memuru Yavuz, zanlı Y.K. ile zanlı B.D.’nin araçlarından inip birbirlerine vurmaya başladıklarını ifade etti. Polis, zanlı S.K.’nin de araçtan inip, kardeşinin yanına gelerek kavgaya dâhil olduğunu belirtti. Polis, kavga esnasında Y.K.’nin arabasının arkasında olan tuğlayı alıp B.D.’nin sırtına vurduğunu ifade etti. Zanlı S.K.’nin de yerden aldığı sopa ile Y.K.’nin kafasına vurup yaraladığını ifade eden Ömer Yavuz, olayın ardından tüm zanlıların tutuklandığını ifade etti. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, benzeri sabıkalarının olmadığını kaydeden Yavuz, teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların birer kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.