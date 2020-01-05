Girne’de yılbaşı eğlencesi

Yeni yılı Kıbrıs’ta Merit Royal Hotel hayranlarıyla birlikte kutlayan Serdar Ortaç, keyifli bir konsere imza attı.

Kostümlü cabaret ve oryantal dans şovunun hemen ardından sahneye alkışlarla çıkan Serdar Ortaç, hayranlarının yeni yılını kutladıktan sonra bir klasik haline gelen “Sana Değmez” şarkısını seslendirdi. Sonrasında, “Sizlere annemin en sevdiği şarkıyı okuyacağım. O, bu şarkımı çok sever” diyerek “Nar Çiçeğim”i tüm konuklarla beraber okudu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Serdar Ortaç, konukların arasına girerek, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını geri çevirmedi. İzleyicilerin yeni yılını tekrar kutlayan Serdar Ortaç, gri payet işlemeli şık ceketi ve tişörtüyle de dikkat çekti.