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Girne'de yeni liman çemberi trafiğe kapanacak

Girne'de yeni liman çemberi trafiğe kapanacak

Asfalt çalışmaları nedeniyle, Girne Yeni Liman Çemberi yarın araç trafiğine kapatılacak.

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Asfalt çalışmaları nedeniyle, Girne Yeni Liman Çemberi yarın araç trafiğine kapatılacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmalar yarın saat 20.00 ile sabah saat 04.00 arasında gerçekleştirilecek.

Yeni Liman Çemberi  araç trafiğine kapalı olacağı için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ayrıca alternatif yolları kullanmaları  istendi.

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