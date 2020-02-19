Girne’de yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklu

Devrim DEMİR

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı. Girne’de Mali Şube ekiplerinin FEO Elegance sitesine yaptığı operasyonda birçok bahis sitesine finans hizmeti verdiği tespit edilen N.C, U.C, D.B, ve sorumluları olduğu belirlenen S.A. mahkemeye çıkarıldı. Meselenin yardımcı tahkikat memuru Cemile Özfadıl, N.C., U.C., ve D.B.nin Şans Oyunları Yasası’na aykırı birçok bahis sitesine finans hizmeti sağladıklarını, S.A’nın ise sorumluları olduğunu aktardı. Zanlıların bahisten elde ettikleri paraları S.A.ya teslim ettiklerini kaydeden polis memuru Özfadıl, meseleyle ilgili bilgisayar, cep telefonu, flash bellek, hard disk gibi emarelerin toplandığını belirtti. Tahkikatın hala devam ettiğini kaydeden Özfadıl, zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadığını belirterek teminat talep etti.

Olguları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, N.C.nin 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, U.C. ve D.B.nin 20 şer bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması, S.A.nin ise nakit 150 bin TL teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.