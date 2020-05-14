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Girne’de yarın elektrik kesintisi var

Girne’de yarın elektrik kesintisi var

Alçak gerilim elektrik şebekesinde  yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne’de yarın, eski Polis Karakolu Bölgesi ve civarının (St.Andrew’s Klisesi’nin kuzey kısmının) elektrik enerjisi kesik olacak.

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Alçak gerilim elektrik şebekesinde  yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne’de yarın, eski Polis Karakolu Bölgesi ve civarının (St.Andrew’s Klisesi’nin kuzey kısmının) elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.30 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında uygulanacak.

 

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