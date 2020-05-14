Girne’de yarın elektrik kesintisi var

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne’de yarın, eski Polis Karakolu Bölgesi ve civarının (St.Andrew’s Klisesi’nin kuzey kısmının) elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09.30 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında uygulanacak.