Turizm ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda, Girne Belediyesi katkılarıyla, dün Girne’de Turizm Şöleni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katıldığı şölen, Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Antik Liman arasında gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Zeytin tütsüsü yakılarak startı verilen şölende daha sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu konseri yer aldı.

Ataoğlu: "Turizm, ekonomik kalınma ve istihdama önemli katkı sağlıyor"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da şölende yaptığı konuşmada, bir ada ülkesi olan KKTC’de ekonomi gelişmenin turizm ve yüksek öğrenimle mümkün olabileceğini belirterek, turizmin, ekonomik kalınma ve istihdama önemli katkı sağladığını kaydetti.

KKTC’ye 4-5 saatlik uçuş mesafesinde yaşayan, 1 buçuk milyar insanı büyük bir potansiyel olarak gördüklerini belirten Ataoğlu, hedeflerinin kitle turizm yanında, sağlık spor, eko ve diğer alternatif turizm çeşitlerini geliştirerek, otellerdeki doluluk oranlarını yıl boyunca yüzde 90’lara çıkarmak olduğuna dikkat çekti.