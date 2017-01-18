Girne’de trafikte sensör uygulaması





Girne Belediyesi, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yer alan (Yeni Liman Yolu) trafik sinyalizasyonunun iyileştirilmesi için sensör kamera uygulamasını hayata geçirdi.



Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, harcanan sürelerin optimize edilmesi amacı ile hafta sonu deneme ve gözlemleme çalışmaları yapılan sinyalli kavşakta, sensör kamera takılarak devir zamanlarının azaltılması sağlandı.



Sensör kameralar sayesinde araç olmayan güzergâhlardaki trafik sinyal devir zamanının atlandığı ve ilgili güzergâhtan geçen son araçtan sonra geçiş hakkının bir sonraki güzergâha verilmesinin sağlandığı belirtildi.



Bu sayede hiçbir aracın gereksiz yere kırmızı ışıkta beklemediği, vakit ve yakıt kaybı yaşanmadığı iddia edildi.



“TRAFİKTEKİ SORUNLARA KAPSAMLI ÇÖZÜM ÜRETMEYİ AMAÇLIYORUZ”



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, trafik kazalarının artması ve trafikte yaşanan sorunların daha kapsamlı çözümlerin üretilmesi amacıyla sinyalli kavşakların iyileştirilmesinin önem kazandığını söyledi.



Güngördü, Yeni Liman Yolu üzerinde yatırımların ve işyerlerinin arttığına işaret ederek, bu uygulamanın bölgedeki trafik tıkanıklığına da çözüm olabileceğini ifade etti.



Güngördü, Girne Belediyesi’nin birçok kavşakta iyileştirme projeleri gerçekleştirdiğini ifade ederek, belirlenen program çerçevesinde bu iyileştirme çalışmalarını yapmaya devam edeceklerini vurguladı.



