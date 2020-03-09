Girne'de Tiyatro Günleri devam ediyor

Girne Belediyesi Tiyatro Günleri, “Kadın” isimli oyunla devam edecek.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Cem Düzova’nın yazdığı, Nazif Uslu’nun yönettiği “Kadın” isimli oyun yarın ve perşembe günü Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek.



Oyunun biletleri 20 TL karşılığında Girne Belediyesinden (0392 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilecek.

Girne Tiyatro Günleri’nde 24 Mart’ta “Memurin Faslı”, 26 Mart’ta ise “Deli” isimli oyunlar sahneye konacak.