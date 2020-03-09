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Girne'de Tiyatro Günleri devam ediyor

Girne'de Tiyatro Günleri devam ediyor

Girne Belediyesi Tiyatro Günleri, “Kadın” isimli oyunla devam edecek.

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Girne Belediyesi Tiyatro Günleri, “Kadın” isimli oyunla devam edecek.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre  Cem Düzova’nın yazdığı, Nazif Uslu’nun yönettiği “Kadın” isimli oyun yarın ve perşembe günü Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
 
Oyunun biletleri  20 TL karşılığında Girne Belediyesinden   (0392 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebilecek.

Girne Tiyatro Günleri’nde  24 Mart’ta “Memurin Faslı”, 26 Mart’ta ise “Deli” isimli oyunlar sahneye konacak.

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