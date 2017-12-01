Girne’de tempo düşmüyor

Girne’nin gözde eğlence mekanı Almahara Club’da hafta sonu gerçekleşen partilerle eğlence severler sabahın ilk ışıklarına kadar müziğin tadını çıkarıyor. Mekanda DJ kabinine geçen MR Joker ve Doğuç Kılıç, çaldıkları setlerle tempoyu bir saniye olsun düşürmüyor. Eğlence severlerin çılgınca dans edip eğlendiği gecede coşku da hiç dinmiyor.