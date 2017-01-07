Girne'de suyun fiyatı yeniden belirlendi

Girne Belediye Meclisi tarafından belirlenen yeni içme suyu fiyatları Girne ve Girne Belediyesi sınırları dahilindeki köylerde uygulanmaya başlandı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, içme suyu fiyatının, 0-10 ton arası ton başına 5 TL olarak yeniden düzenlendiği belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, halka hizmet konusunda Belediyenin her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için suyun fiyatını “geçiş sürecinde” KDV Dahil 5 TL olarak belirlediklerini söyledi. Konut ve ticaret yerlerinin birbirinden ayrılarak, fiyatlandırmaların yapıldığını ifade eden Güngördü, iş yerlerindeki içme suyu fiyatlarının ton başına 6.5 TL konutların ise ton başına 5 TL olarak belirlendiğini söyledi.

Suyun fiyatını belirlerken; tüm giderleri göz önünde bulundurduklarını da sözlerine ekleyen Güngördü, geçiş sürecinde kayıp-kaçakların önlenmesi ve akıllı sayaçların takılması ile birlikte suyun fiyatında tüm belediyelerde olduğu gibi değişiklik kararı aldıklarına dikkat çekti.

Güngördü, 1 Ocak 2017 itibarıyla yapılan değişiklik ile ilgili, halkına göstermiş oldukları anlayış için teşekkür ederek, herkesi daha tasarruflu su kullanımı konusunda dikkatli olmaya çağırdı.