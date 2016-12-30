GİRNE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM



İNTİHAR MI

KAZA MI

CİNAYET Mİ?





Girne’de, bu sabahın erken saatlerinde, Girne Özel Hastanesi arka kısmında cansız bedeni bulunan 37 yaşındaki Akile Nacisoy Akdoğan’ın ölümüyle ilgili “kaza mı intihar mı cinayet mi” soruları konuşuluyor.



Girne Aşık Veysel Sokak, Kali Apartmanı’nda yaşayan, Girne’nin sevilen isimlerinden 37 yaşındaki Akile Nacisoy Akdoğan’ın 3’üncü kattaki evinin balkonundan aşağıya düştüğü açıklandı. Ancak, iki çocuk annesi Akile Akdoğan’ın ‘şiddete’ maruz kaldığı yönündeki iddialar da Girne’de konuşuluyor.



Beton zemin üzerinde cansız bedeni bulunan Akdoğan’ın ilk etapta kaza ile düştüğü ya da intihar ettiği şüphesi üzerinde duruldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Akile Nacisoy Akdoğan’ın eşinin, polise “tartıştıkları” yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Ancak Akile Nacisoy’un yakınları, çocuklarının da psikolog eşliğinde verdiği ifadelerle, ortada ‘şiddete maruz kalma’ yönünde ciddi iddialar olduğunu söyledi.



