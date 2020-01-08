Girne'de su baskınları, Güzelyurt'ta baraj taşkını

Yağışlı hava Girne bölgesinde etkili oluyor. Bu sabah ve dün akşam yağan ve hala devam eden etkili yağış nedeniyle Girne bölgesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Girne’den yayın yapan Star Kıbrıs Gazetesi ve ADA TV'nin tesisleri de yağıştan nasibini aldı, kurumun haber merkezi ve reji bölümünde su baskınları yaşandı. Dün yoğun yağışlar nedeniyle kapasitesinin üzerinde su alan Güzelyurt Barajı da bu sabah taştı.

Güzelyurt Barajı taştı

Girne'deki Star Kıbrıs Gazetesi ve ADA TV'nin tesisleri