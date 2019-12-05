Girne'de sokak hayvanları için çalışmalar sürüyor

Girne’de kent genelinde sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar yapan Girne Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları arasında özel bakıma ihtiyacı olanların veteriner bakımları ve rehabilitasyonlarını gerçekleştiriyor.

Sokak hayvanları ile ilgili sivil toplum örgütleriyle iş birliğini sürdüren Girne Belediyesi, sahipli köpeklerin yıllık ruhsat yenileme ile ilgili resmi kayıtlarının yapılması yönünde tüm kent sakinlerine çağrıda bulundu.

SOYEL: “SOKAK HAYVANLARINA YARDIM EDİLİYOR”

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, tüm hayvanların iyi bir refah düzeyinde hayat sürmelerinin, en temel yaşamsal hakları olduğunu; bu nedenle de Köpek Kayıt Tüzüğü ve Hayvan Refahı Yasasının verdiği yetkilerin etkin bir şekilde kullanılması için belediye olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Soyel, köpeklerin kayıt altına alınması zorunluluğu ile ilgili bakıcılarının yazılı ihbarlarla bilgilendirildiği ve takip edildiği bir sistem kurulduğunu ifade etti.

Soyel, sahipsiz hayvanlar için uzun bir süredir çalışma yapan belediye ekiplerinin özellikle soğuk kış günlerinde mama ve sıcak yuva desteği sağlama yanında kısırlaştırma, veteriner kontrolü ve gerektiğinde tedavi ve rehabilitasyonları konularında kesintisiz şekilde çalıştıklarını kaydetti.

GÜNGÖRDÜ: “SATIN ALMAYIN SAHİPLENİN”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sahipli köpeklerin veteriner kontrollerinin ve tüm ihtiyaçlarının sağlanması yanında her yıl belediyenin Sağlık Şubesinden ruhsatlarının yenilenmesinin şart olduğunu söyledi.

Güngördü, köpeklerin kayıt altına alınması yanında kısırlaştırılarak nüfusunun kontrol altında tutulması yoluyla, uzun vadede sokaktaki başıboş hayvan sayısının azaltılmasının mümkün olabileceğini kaydetti.

Belediye olarak sahipsiz köpekler için 2017 yılında hizmete açtıkları Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışmalarının devam ettiğini belirten Güngördü, köpek satın almak yerine, merkezde bulunan hayvanların sahiplenilmesini istedi.

"VATANDAŞIN DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Güngördü, sokakta yaşayan hayvanların soğuk hava koşullarında verdikleri yaşam mücadelesinde onlara barınabilecekleri sıcak ortamlar ve beslenebilecekleri gıdaları sağladıklarını ifade etti.

Sokak hayvanları konusunda duyarlı vatandaş ve esnafla iş birliği yapıldığını anlatan Güngördü, Kordonboyu’nda 3, Belediye Parkları 3, Öğretmenevi önünde 1, Polo Garaj Mağazası arkasıda 2 ve Karmi Gedik Market önünde 1 toplamda 10 tane köpek yuvası bulunduğunu, 2 noktada da düzenli mama takviyesi yapılan besleme noktalarıyla sokaktaki hayvanlara destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Güngördü, belediye ekiplerinin düzenli gözetiminde olan bu noktaları vatandaşın da koruması ve gözetmesinin sürdürülebilir bir çalışma için önem taşıdığını sözlerine ekledi.