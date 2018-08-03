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Girne’de slalom heyecanı yaşandı

Girne’de slalom heyecanı yaşandı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün organize ettiği sezonun ikinci Slalom yarışı, geçtiğimiz akşam Girne Baldöken Oto Parkı’nda yapıldı

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Girne Belediyesi ana sponsorluğunda ve KKTC Telsim iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen Girne Belediyesi Slalom Yarışına toplamda 70 yarışmacı kayıt yaptırdı.

4 aracın mekanik sebeplerden dolayı start alamadığı yarışta 7 kategoride birinciler belirlendi. Baldöken Oto Parkı içerisinde hazırlanan kısa parkurda ikişer tur üzerinden yapılan yarışı kalabalık seyirci topluluğu takip etti.

Yarışın ardından ödül töreni yine aynı yerde yapılırken, dereceye giren yarışmacılara kupaları takdim edildi.

A kategorisinde Mustafa Beyaz, B Kategorisinde Aykut Sokollu, C Kategorisinde Görkem Eren, D Kategorisinde Coşkun Gürel, E kategorisinde Serkan Cenktaş, Bayanlar Kategorisinde Oya Konat ve Turing Kategorisinde Akın Demirağ birincilik kupalarını almaya hak kazanan isimler oldular.

 

Kategorilerinde ilk 3’e giren isimler şöyle;

                Yarışmacı                            Araç                      Derece

A Kategorisi                                      

1.            Mustafa Beyaz                 Mercedes           01:13.230

2             Taner Gerçel                     BMW                    01:15.046

3             Mete Ünal                         Mercedes           01:18.140

B Kategorisi                                      

1             Aykut Sokollu                   Ford Escort         01:11.900

2             Erkan Nurioğulları           Reno 5 Turbo    01:12.062

3             Ergün Nurioğluları           Reno 5 Turbo    01:12.888

C Kategorisi                                      

1             Görkem Eren                    Suzuki Vitara     01:10.433

2             Arcan Yiğit                          VW Beetle          01:15.031

3             Hasan Gönenoğlu           VW Beetle          01:15.046

D Kategorisi                                      

1             Coşkun Gürel                    Mini                      01:10.455

2             Metin Tavukçuoğlu        Austin Mini        01:12.237

3             Hüseyin Gümüşok          Mini                      01:12.598

Bayanlar Kategorisi                                       

1             Oya Konat                          Mercedes           01:20.568

2             Dilara Dolap                       Mini                      01:25.034

3             Firdevs Eren                      Mini                      01:25.718

E Kategorisi                                      

1             Serkan Cenktaş                               Mini                      01:16.249

2             Hasan Kordal                     Mini                      01:18.154

3             Deniz Ulunay                    Mini                      01:19.128

Turing Kategorisi                                            

1             Akın Demirağ                    Mercedes 300sl               01:18.414

2             Mahmut Sokollu              Mg                         01:20.396

3             Tamer Konat                     Fiat                        01:23.588

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