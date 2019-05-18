Girne’de silahlı saldırı: 1 YARALI

Girne'de yaşanan silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam, saat 20:20 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Eray Kenanoğlu (E-46) aracı içerisinde bulunduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ayaklarından ve kasık kısmından yaralandı.

Saldırgan şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Saldırıda yaralanan Eray Kenanoğlu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öğrenilen bilgilere göre 5-6 el ateş edildi.

Yaralı, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, Başhekim Yardımcısı Doktor Hasan Birtan YENİDÜZEN verdiği bilgide ayakta 9-10 girişli çıkışlı mermi tespit edildiğini söyledi.

Fotoğraf: Burhan GÜRKAN