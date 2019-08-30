Girne'de sanal bet: Polis vardiyanın peşinde

Girne'de yasa dışı bahis oynatan bazı sitelere, teknik destek ve call center hizmeti sağladığı tespit edilen bir daireye Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Dün saat 15.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, birçok bilgisayar, cep telefonu ve doküman emare olarak alındı. Olayla bağlantısı görülen 10 kişi tutuklandı.

Tutuklanan 7 erkek ve 3 kadın yaşa dışı bahis oynatmak sucundan bu sabah Girne kaza mahkemesine çıkarıldı.

Soruşturma çok yönlü devam ederken polis tespit ettiği bir vardiyanın peşine düştü. Mahkeme zanlıların 3'er gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.