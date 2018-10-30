Girne’de sahte para

Girne'de bugün saat 12:00 sıralarında, bir döviz bürosuna giden A.M. (E-66) ve S.A. (E-66), tasarruflarında bulunan ve sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 ABD Doları nakit parayı görevliye vermek suretiyle tedavüle sürüp karşılığında 540 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin etti. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı ve üzerlerinde yapılan aramada ise 50 ABD Doları banknotlardan oluşan 16 adet daha sahte olduğuna inanılan paralar bulunarak emare olarak alındı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.