GİRNE’DE PLAJ FUTBOL FESTİVALİ

Girne Belediyesi ile Uluslararası Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde Plaj Futbol Festivali düzenleniyor.

Kervansaray Halk Plajı’nda 6 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00’de “Farkındayız Yanınızdayız” sloganıyla yapılacak etkinlikte, Türkiye’nin ünlü futbolcuları ile Down Sendromlu çocuklar maç yapacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şöhretler Karması adıyla sahaya çıkacak ünlü futbolcular arasında Ergün Penbe, Hakan Ünsal, Emre Aşık, Ahmet Dursun, Serhat Akın, İbrahim Yattara, Kadir Çağlar, Murat Erdoğan ve Faruk Atalay yer alıyor.



GÜNGÖRDÜ: “FARKINDALIK ETKİNLİĞİ OLACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, down sendromlu bireylerin yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürmeleri, sosyalleşmeleri ve toplumda hak ettiği yere gelmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Güngördü, sosyal sorumluluk yanında aynı zamanda bir farkındalık ve eğlence şeklinde yapılacak Plaj Futbol Festivali’ne herkesin davetli olduğunu ifade etti