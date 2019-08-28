Gırne’de operasyon 10 tutuklu
Polis Narkotik operasyonuyla hintkeneviri, kokain, metamfetamin ve cinsel gücü arttırıcı maddelerle yakalanan 10 kişi bu sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
A+A-
Girne'de gerçekleştirilen Polis Narkotik operasyonunda hintkeneviri, kokain, metamfetamin ve cinsel gücü arttırıcı maddelerle yakalanan 10 kişi bu sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede zanlılar aleyhinde 1'er gün tutukluluk alındı
Bu haber toplam 1609 defa okunmuştur
Etiketler : UYUŞTURUCU, MAHKEME
Önceki ve Sonraki Haberler