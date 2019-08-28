Lefkoşa36 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Gırne’de operasyon 10 tutuklu
Gırne’de operasyon 10 tutuklu

Gırne’de operasyon 10 tutuklu

Polis Narkotik operasyonuyla hintkeneviri, kokain, metamfetamin ve cinsel gücü arttırıcı maddelerle yakalanan 10 kişi bu sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

A+A-

Girne'de gerçekleştirilen Polis Narkotik operasyonunda hintkeneviri, kokain, metamfetamin ve cinsel gücü arttırıcı maddelerle yakalanan 10 kişi bu sabah Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede zanlılar aleyhinde 1'er gün tutukluluk alındı

Bu haber toplam 1609 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler