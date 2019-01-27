Girne’de Ocak güldü: 2-0

Kıbrıs Kupası 1. tur ilk maçında Türk Ocağı konuk ettiği Mesarya’yı 2-0 mağlup etti. Türk Ocağı’na galibiyeti getiren golleri penaltıdan Akande ve Yakubu Malik kaydetti. Türk Ocağı aldığı galibiyet ile turu geçen ekip oldu.

STAT: Girne Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir, Hüseyin Özaşık, Emine Yarkın

TÜRK OCAĞI: Hasan Piro, Mehmet Aylanç, Mehmet Uçar, Turgut Kaan Çoban, Mustafa Avcı(Dk.70 Ali), Bilal Ceylan, Yakubu Malik, Akande Kotchoni, Tonbara Tiongoli, Ahmet Saygı(DK.50 Deniz), Ahmet Coşkun(Dk.83 Ahmet Can)

MESARYA: Ferhat Oğlak, Abdullah Erol, Yusuf Altıner, Fırat Kulle, Emre Aktaş(Dk.75 Emre İmam), Nahit Çavuşoğlu(Dk.50 Emin), Volkan Göktürk, Mehmet Burçaklı(Dk.46 Devrim), Alp Çakıroğlu, Emre Özsin, Ahmet Kıyı

GOLLER: Dk.35 Akande(P), Dk.41 Yakubu Malik(Türk Ocağı)