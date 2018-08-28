Girne’de müzik ziyafeti

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Gülşen, Girne’nin gözdesi Vuni Palace Hotel’de verdiği konserinde adeta müzik ziyafeti yaşattı. Güzel sesiyle gönüllerde taht kuran sanatçı, en güzel şarkılarını konukları için seslendirirken, istekleri de geri çevirmedi. Siyah şık elbisesi ve derin yırtmacıyla herkesi kendine hayran bırakan Gülşen, performansıyla da büyük beğeni topladı.