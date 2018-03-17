Girne'de motosiklet kazası

Girne'de dün akşam saat 22:20 raddelerinde, Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Ahmet EKİN(E-21) yönetimindeki PJ 336 plakalı Yamaha marka(125 cc) motosiklet sürücüsünün önünde ayni istikamete doğru seyreden sürücüsü ve plakası meçhul aracı dikkatsizce sağından dolaşmaya çalışması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek asfalt yola düştükten sonra sürüklenerek karşı istikametten gelmekte olan Çatalköy’de sakin Snajana TABAKOĞLU(K-46) yönetimindeki PU 064 plakalı Nıssan marka salon aracın sağ ön köşe ve sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan PJ 336 plakalı motosiklet sürücüsü Ahmet EKİN kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü, çene kırığı, iç kanama, göğüs travması şikayeti ile yoğun bakım servisine yatırıldı. Öte yandan, aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Orhan İlbay SİHHAT(E-20) kaza sonrası kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek Hastanesi Acil servisinde görmüş olduğu ilkyardım tedavisinin ardından damar yırtılması şikayeti ile Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek kalp ve damar servisinde müşahade altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor