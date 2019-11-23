Girne’de motor kazası: 1 yaralı

Girne’de Kararoğlanoğlu caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Tufan Sevinçer yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; bugün saat 19.45 sıralarında Girne’de Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde 39 yaşındaki Vijay Divi yönetimindeki MEA 418 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yol içerisinde U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada aynı istikamete doğru seyreden 22 yaşındaki Tufan Sevinçer yönetimindeki MK 274 plakalı motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.