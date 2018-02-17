Girne'de minibüs çalındı!

YENİDÜZEN

Girne’de Hereke Sokak üzerinde Aytül Kutan Şensönmez’e ait minibüs bu sabaha karşı çalındı. Hırsız veya hırsızlar bugün saat 4:30 raddelerinde Misli Şensönmez’in evinin önünde park halinde bulunan LS 886 plakalı 8 kişilik minibüsü çalarak kayıplara karıştı. Polise giderek şikayetçi olan Şensönmez ailesi hırsızlık olayını sosyal medya üzerinden de duyurdu. Aracı görenlerin 0548 866 97 64 numaralı cep telefonu hattına bildirmeleri istendi. YENİDÜZEN’e konuşan Misli Şensönmez, şaşkınlık içerisinde olduklarını belirterek, araçlarını görenlerin kendilerine ulaşmalarını istedi. Şensönmez, “Şaşırmış durumdayız. Polise şikayetçi olduk. Eşim dün eve geldiğinde cep telefonunu da minibüsün içinde unuttu. İşim tuhaf tarafı bizi aradılar ve aracı Lapta askeri birliğin oraya bıraktıklarını söylediler ama orada yoktu. Polis bize bu aralar çok çalıntı araç olayı olduğunu söyledi.”