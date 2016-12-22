Didem MENTEŞ

Girne Posta Dairesi’nde 2 yıla yakın bir süredir ‘posta memuru’ olmadığı için mektuplar ve paketlerin dağıtımı durdu. Posta Genel Müdürlüğü tarafından ‘kadro’ doldurulmadığı için postaların dağıtımı yapılmazken, özellikle taahhütlü mektupların sahiplerine ulaşamaması insanların mağdur olmasına neden oldu. Posta memuru atanmaması nedeniyle, dairenin ambarlarında biriken mektuplar, paketler ve torbaların akıbeti halen belirsiz…

Vatandaş şikayetçi

Yaşanan mağduriyeti YENİDÜZEN’e aktaran Avukat İbrahim Yapıcıoğlu, bir buçuk yılı aşkındır gerek dış ülkelerden gerekse dahilden gelen postaların bekletilmekte olduğunu dile getirdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na durumla ilgili yazı gönderdiğini aktaran Yapıcıoğlu, özellikle taahhütlü mektupların adrese ulaşamamasının büyük sıkıntı olduğuna değindi.

Yapıcıoğlu, kişilerin iletişim özgürlüğü hakkının elinden aldığını ve sorunun acilen çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Posta Dairesi Müdürü Sövida Besimler Tabak, daha önceki memurların bir üst kadroya yükseldiği bu nedenle alt kadroda açık oluştuğu için sıkıntı yaşandığını belirterek, sorunun kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

Tabak: “Açık giderilecektir”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Posta Dairesi Müdürü Sövida Besimler Tabak, sorunun çok uzun süreden beri devam ettiğini, kendisinin yeni göreve geldiği zaman sorunu öğrendiğini belirterek, konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığını belirtti. Problemin büyük olduğunu söyleyen Tabak, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve kısa sürede sorunu çözmeye uğraştıklarını aktardı. Yasa gereği memurların bir üst kadroya yükseldiğini bu nedenle alt kadroda açık meydana geldiğini aktaran Sövida Besimler, açığın giderilmeye çalışılacağını belirtti.

Yapıcıoğlu: “Vatandaş hiçe sayılıyor”

İbrahim Yapıcıoğlu, bugünkü ülke koşullarında her şeyin mükemmel olmasını beklememekle birlikte, gerekli olanların da aksamadan yapılmasını istemenin bir vatandaşlık hakkı olduğunu aktardı. Yapıcıoğlu, “otorite boşluğu ve/veya zafiyetlerden yararlanmak isteyen bir kısım vatandaş ve kamu görevlisi, yapmaları gereken görevlerini yapmamakta, vatandaşı hiçe saymakta, her fırsatta bağlı olduğu sendikanın arkasına saklanarak asli görevlerini ifa etmemektedirler. Bir buçuk seneyi aşkın bir zamandır; gerek dış ülkelerden gerekse dahilden gelen mektuplar; küçük paketler ve en üzücüsü taahhütlü mektuplar dağıtılmamakta, ambarlarda torbalar içinde akıbetini beklemektedirler. Sorulduğunda dağıtacak posta memuru yoktur denilmektedir” dedi.

“Acilen sorun çözülmelidir”

Böyle bir olayla hiçbir yerde rastlamanız mümkün değildir. Kişinin en tabii ve anayasal hakkı olan iletişim özgürlüğü hakkı Girne’de, Posta İdaresi tarafından elinden alınmaktadır” diyen Yapıcıoğlu, mazeret olarak Ulaştırma Bakanlığı ve Posta Dairesi’nin kadro vermediğinin söylendiğini ifade etti. Yapıcıoğlu, Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e yazdığı yazısında, konunun acilen çözülmesi gerektiğini, dağıtılmayan mektupların, memur takviyesi veya bakanlık ile dairenin yapacağı koordineli çalışma ile çözülerek, geçte olsa yurttaşlara yeni yıl hediyesi olarak dağıtılması gerektiğini belirtti.