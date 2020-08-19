Girne'de market ve kafelere denetim

Girne Belediyesi ile Girne Kaymakamlığı, market ve kafelerde denetimler gerçekleştirdi.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü halkın sağlığı için alınması gereken tüm önlemler konusunda sorumluluk ve hassasiyetle çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

“Bugün, Girne Kaymakamlığından yetkili arkadaşlarla birlikte bir takım gıda satışı ve benzeri yerlere denetimler gerçekleştirdik. Yapılan denetimler sırasında, market ve kafe yetkilileri ile görevli arkadaşlarımız, yaşanan bu süreçte ne gibi sıkıntılar çektiklerini, hijyen konusunda gereken önlemleri alıp almadıkları ve müşterilerle ilgili sorunlar olup olmadığı konuşuldu” diyen Güngördü şöyle devam etti:

“Belediye olarak hayata geçirdiğimiz birçok uygulama ile halkımızın sağlığını korumak adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle tüm esnafımızı, gerekli önlemleri alması, özellikle maske ve hijyen konusunda kurallara uyulması için işbirliğine davet eder, tüm halkımıza sağlıklı günler dileklerimle saygılarımı sunarım.”