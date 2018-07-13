Girne’de, kuş besleme istasyonları yerleştirildi

Girne Belediyesi, şehirde yaşayan tüm canlılara yönelik yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Sokakta yaşayan köpekler için daha önce yuva, su ve beslenme ünitelerinin yerleştirilmesinin ardından kuşlar için beslenme istasyonları kuruldu. Çalışma kapsamında Girne Baldöken Osmanlı Mezarlığı’na kuşların yerden beslenmesinin önlenmesi amacıyla içerisine su ve yem konulan 3 adet ünite yerleştirildi. Yakın zamanda şehrin farklı noktalarına kedi evleri yerleştirilecek.

Güngördü: Yere yem atmayın

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, doğa ve çevre bilincinin aşılanması için tüm canlıların düşünülmesi gerektiğini belirtti. Nidai Güngördü, yere yem atılmasının ve su dökülmesinin çevre kirliliği yapmasının yanında insanla hayvan sağlığı açısından sakıncalı olduğuna dikkat çekerek, kuşları beslemek isteyenlerden üniteleri kullanmasını istedi. Kuşlar için yerleştirilen üniteler sayesinde hayvan dostu çalışmalara bir yenisinin daha eklendiğine işaret eden Güngördü, yakın zamanda şehrin farklı noktalarına kedi evleri yerleştirmek istediklerini kaydetti.