Girne'de kurşunlama: 1'i ağır 3 yaralı

Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Retro Bar bu gece saat 24.00'da kurşunlandı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Polis, meçhul şahıs veya şahıslar tarafından açılan ateş sonucu barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ali Çelik'ın(E-32) ağır, Mesut Çelik (E-24) ve Muhammed Savgar'ın (E-33) ise hafif yaralandığını açıkladı.

Yaralıların hepsi Lefkosa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi, tedavilerinin hâlen devam ettiği belirtildi

Olayla ilgili olarak geniş güvenlik önlemleri alındı.