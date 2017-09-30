Girne'de kurşunlama: 1'i ağır 3 yaralı
Girne'de Retro Bar kurşunlandı, güvenlik görevlisi 3 kişi yaralandı
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Girne'de Mete Adanır Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Retro Bar bu gece saat 24.00'da kurşunlandı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Polis, meçhul şahıs veya şahıslar tarafından açılan ateş sonucu barda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ali Çelik'ın(E-32) ağır, Mesut Çelik (E-24) ve Muhammed Savgar'ın (E-33) ise hafif yaralandığını açıkladı.
Yaralıların hepsi Lefkosa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi, tedavilerinin hâlen devam ettiği belirtildi
Olayla ilgili olarak geniş güvenlik önlemleri alındı.
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