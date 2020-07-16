Girne’de kokain operasyonu

Girne’de Narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı H.T., bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı.

Atabek, zanlının 15 Temmuz tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı sırada tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, olayın akabinde zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise yatak üzerinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet pipet ve yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Atabek, soruşturmanın henüz yeni olduğunu alınan ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca bağlantısı olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını belirterek zanlının ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.