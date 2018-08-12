Girne’de keyifli saatler

Girne’de kaliteli eğlencenin vazgeçilmez ismi olan Papageno Pub’ta eğlence aralıksız sürüyor.

Her gecesi sanatçılarla dopdolu eğlenceli saatler sunan Papageno, konuklarına muhteşem saatler yaşatıyor.

Mekanda sahneye çıkan Hikmet Kurtarıcıoğulları eğlence severlere müzik ziyafeti çekiyor.

Söylediği birbirinden özel şarkılarla konukları mest eden Hikmet Kurtarıcıoğulları, kendisine eşlik eden grubuyla mekana gelenlerin istek parçalarını da seslendirmeyi unutmadı.