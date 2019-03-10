Girne’de kazanan yok: 1-1

K-Pet Süper Lig’in 21.haftasında iki Girne ekibi Türk Ocağı ile Merit Alsancak Yeşilova takımları karşı karşıya geldi. Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan maç 1-1’lik eşitlikle noktalandı. Karşılaşmada konuk ekip Merit Alsancak Yeşilova takımı Hamis Çakır ile öne geçerken, Türk Ocağı Ahmet Saygı ile dengeyi yakaladı. Karşılaşma sonunda iki takım hanesine 1’er puan yazdırırken Türk Ocağı 31, Merit Alsancak Yeşilova da 34 puana yükseldi. Ligde 22.haftada Türk Ocağı, Çetinkaya’nın konuğu olurken, Merit Alsancak Yeşilova da, Binatlı’yı Girne’de ağırlayacak.

STAT: Girne Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: E. Karademir**, O. Canik**, Ö. Doğru**

TÜRK OCAĞI

Adnan Yıldız**

Mustafa Avcı**

Mehmet Uçar**

Bilal Ceylan**

Turgut Kaan Çoban**

Mehmet Aylanç**

(Dk.74 Doğukan)*

Yakubu Malik*

(Dk.84 Tonbara)

Remzi Betmezoğlu**

Akande Kotchoni*

Ahmet Saygı**

Ahmet Coşkun*

(Dk.63 D.Kibar)*

TD: Ahmet Dedekorkut

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

İrfan Özbay**

Mustafa Salk**

Vakkas Kaynarca**

Mejdi Direniş**

Ulaş Candanal*

(Dk.53 Burak)*

Ergin Kankal**

Yasin Doğan*

İlyas Niyazi**

Hamiş Çakır**

(Dk.86 Bayram)

Jean Makoun**

Billy Mehmet*

(Dk.55 Esin)*

TD: Toygar Davulcu

GOLLER: Dk.49 Ahmet Saygı (Türk Ocağı) – Dk.42 Hamis Çakır (Merit Alsancak Yeşilova)