Girne’de kaza: Motor sürücüsü yaralandı

Girne'de bu akşam saat 21.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motor sürücüsü Barış Köseçavuş yaralandı.

Kaza, Ali Övecik (E-29), yönetimindeki NP 224 plakalı van araç ile Şht Ali İhsan Kalmaz Sokak üzerinden gelip kavşakta durmadan Raif Denktaş Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Barış Köseçavuş (E-30) yönetimindeki KF 437 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu çarpışması ile meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Barış Köseçavuş kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.