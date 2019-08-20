Girne’de kaza: Motor sürücüsü yaralandı
Girne'de saat 21.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motor sürücüsü Barış Köseçavuş yaralandı.
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Girne'de bu akşam saat 21.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında motor sürücüsü Barış Köseçavuş yaralandı.
Kaza, Ali Övecik (E-29), yönetimindeki NP 224 plakalı van araç ile Şht Ali İhsan Kalmaz Sokak üzerinden gelip kavşakta durmadan Raif Denktaş Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Barış Köseçavuş (E-30) yönetimindeki KF 437 plakalı motosikletin önünü tıkaması sunucu çarpışması ile meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Barış Köseçavuş kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.
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