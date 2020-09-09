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Girne'de kavga, 1 yaralı, 1 tutuklu

Girne'de kavga, 1 yaralı, 1 tutuklu

Girne’de E.K’nin burnunu kıran E.Z tutuklandı.

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Girne’de E.K’nin burnunu kıran E.Z tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre,  5 Eylül’de saat 02.30 sıralarında Girne’de E.Z.(E-28) aralarında çıkan tartışma neticesinde E.K.’nin yüzüne yumruk atmak suretiyle darp ettiği sırada burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. 

HIRSIZLIK

2020 yılı Ocak-Şubat ayları içerisinde, Bafra Turizm Bölgesinde, bir şirkete ait şantiye alanı içerisinde bulunan 10 muhtelif ebatlarda çelik kiriş ayak, 69 oluklu saç, 59 muhtelif ebatlarda trapez saç, 12 çelik makas, 4 methal çerçeve, 1 PVC çift kanatlı pencere çalındı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Ç.(E-45) tutuklandı.

EVRAK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME

Dün saat 21:00 sıralarında Lefkoşa’da; Kermiya geçiş noktasında; E.S.(K-38) tasarrufunda bulundurduğu PCR testi sonucunu gösteren tarihi değiştirip ilgili evrağı sahteledikten sonra kuzeye geçmek amacı ile görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. E.S tutuklandı.

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