Girne’de kan bağışı kampanyası yapıldı

Girne Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğiyle Ramadan Cemil Meydanı’nda bugün kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 sürecinde kan bağışının ciddi şekilde azalması ve doğan kan ihtiyacını gidermek amacıyla düzenlenen kan bağış kampanyasına Girne Belediyesi personeli de destek verdi.