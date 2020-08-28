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Girne’de kan bağışı kampanyası yapıldı

Girne’de kan bağışı kampanyası yapıldı

Girne Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğiyle Ramadan Cemil Meydanı’nda bugün kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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Girne Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğiyle Ramadan Cemil Meydanı’nda bugün kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 sürecinde kan bağışının ciddi şekilde azalması ve doğan kan ihtiyacını gidermek amacıyla düzenlenen kan bağış kampanyasına Girne Belediyesi personeli de destek verdi.

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