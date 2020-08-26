Girne'de kan bağış kampanyası

Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kızılay’ı işbirliğinde 28 Ağustos Cuma günü, 09.00-16.00 saatleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda kan bağış kampanyası düzenleniyor.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kan bağışıyla bir hayata can verebilmek ve hayat kurtarmanın önemine işaret edilerek, birlik ve dayanışmanın özellikle bu salgın günlerinde daha da önem kazandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, tüm belediye personeli ve halka kan bağışı konusunda çağrıda bulunuldu.