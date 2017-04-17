Girne’de yanlış takılan sokak tabelası sosyal medyada gündem oldu. İn cyprus haber sitesinin aktardığına göre, Semih Sancar Sokak’ta yer alan tabelada Girne Kalesi yanlış yönde gösteriliyor.

Habere göre, Girne’nin merkezinde yer alan hatalı sokak tabelası, Girne Kalesi için ters yöne işaret ediyor. Bir haftadır devam eden bu durumun, yoldan geçenlerin hem kafa karışıklığına hem de gülmesine neden olduğunu yazan site, sosyal medyada onlarca paylaşıma rağmen, yetkililerin hatayı düzeltmek için herhangi bir adım atmadığını yazdı.