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Girne'de kadına şiddete yönelik yürüyüş düzenleniyor

Girne'de kadına şiddete yönelik yürüyüş düzenleniyor

Kadın Eğitim Kolektifi ve Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Girne’de yürüyüş düzenleyecek.

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Kadın Eğitim Kolektifi ve Bağımsızlık Yolu Girne Örgütü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Girne’de yürüyüş düzenleyecek.

Bağımsız Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre yürüyüş, 25 Kasım Pazartesi saat 18.00'de Girne Belediyesi binası önünden başlayıp Atatürk Anıtı önünde son bulacak.
Açıklamada, tüm halk yürüyüşe davet edildi.

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