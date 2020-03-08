Girne'de kadın cinayeti

Dünya Emekçi Kadınlar Günü yine bir kadın cinayetine sahne oldu; Girne'de Elif Lort isimli bir kadın, bir erkek tarafından bıçaklandı. Lort tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis basın subaylığının YENİDÜZEN'e verdiği bilgi şu şekilde:

Girne'de A.Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 45 yaşındaki Elif Lort, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Saat 21:45 sıralarında, Girne'de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde, A.Ç. (E-41) , henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı tartıştığı Elif LORT (K-45)'u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklanmıştır.

Elif LORT kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.

A.Ç. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

Elif Lort, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.